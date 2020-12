Students and Sustainability at SUU (Chinese)

The University Journal prioritizes diversity and for this reason, student Runyu Hu has translated this story into Chinese.

南犹他大学学生与可持续发展

“环保”已经成为全国大学生的一种趋势,南犹他大学的学生也不例外。近年来,随着校园对环境的关注不断增加,了解如何更可持续地生活对于整个大学和在校学生来说都是一项优先任务。

然而,“可持续的生活方式”到底是什么样子是一个复杂的问题。

部分原因是关于个人行为的改变是否会对环境产生积极影响的争议。这是一个问题,昂山素季高级工程专业和可持续发展扶轮社社长保罗罗德斯三世在他的尝试更可持续的生活中挣扎。

“在参与了一些全国性的环境组织后,我学到了很多关于如何……真正需要系统性的改变。”如果我们真的要解决一切问题,就真的需要广泛的气候行动。”罗兹说。

然而,个体行为改变的影响相对较小,并不会降低其对Rhodes的价值。对他来说,即使是一小步对于一个更可持续的未来也是至关重要的。

塞拉俱乐部的编辑杰森·马克在该组织的杂志上发表的一篇文章中指出,为了更好地支持环境,系统的改变和个人行为的改变都是必要的。

“回避个人行为的问题可能会导致气候运动进入一个死胡同,在那里公众将不愿意承担气候转变的工作,”马克写道。

他解释说,因为一个更可持续的未来将需要一种不同的生活方式,即使是在系统的改变之后,不仅个人的改变有价值,而且有必要使个人的需求与地球的需求相一致。

每年有800万吨塑料被倾倒到海洋中,对于那些想要过上可持续生活的人来说,很难知道从哪里开始。

罗兹建议,不要陷入完全可持续的生活中,而是要做些小的改变。

罗兹说:“我认为一个很好的开始就是从个人的小行动开始,比如循环利用,少用水,尽量减少自己的碳足迹。”“如果你住在伊诺克(Enoch)或新和谐(New Harmony),不要觉得有义务骑自行车去上学……做你能做的,做对你有用的事。”

人们可以做的日常改变包括少开车,少吃肉,堆肥食物,通过使用可重复使用的选择,如食品袋和水瓶,减少塑料垃圾。

有生态意识的学生还可以成为大型环保活动组织的志愿者,如塞拉俱乐部和绿色和平组织,甚至可以参加昂山素季在校园里设立的促进可持续发展的俱乐部。

昂山素季的可持续发展俱乐部既注重教导人们如何做出个人改变,例如在星期一不吃肉或节省衣服而不买新衣服,也从整个大学中提倡更多的可持续实践。

去年秋天,该俱乐部举行的最大的活动之一是气候罢工。这次活动吸引了来自犹他州南部多个城市的约150人,他们举着标语,呼吁人们提高环保意识,更好地保护自然资源。

“我们在校园里游行,真的很棒。最后,我读了学生气候决议,我们要求昂山素季采取严肃的行动,跟踪我们的气候排放,努力减少它们,”罗兹分享道。

由于这次气候大罢工,学校成立了一个由教职员工和学生组成的可持续发展委员会,负责监督学校如何适应更可持续的发展,无论是减少用电量还是减少浪费。

去年,可持续发展俱乐部还组织了一场约500人参加的庭院甩卖活动,学生们来这里交换或出售衣服。他们还举办了一场全校范围的活动,鼓励学生每周步行或骑自行车上学一次,并向参加活动的学生提供茶点。

不过,罗兹表示,由于COVID-19大流行,俱乐部今年都没能举办如此大型的活动,一直在更多地关注小型活动,比如最近的一个罐头之夜。

除了可持续发展俱乐部,罗兹还分享了与之相关的另外两个项目,这是学生参与的一个很好的方式。

T-Bird Bikes是罗兹和她的同学格里森琼斯在秋季学期开始时创立的一个组织。该组织允许学生免费租用自行车,并在一家商店学习自行车维修。

素社区花园是校园里一个新成立的俱乐部,每周在社区花园聚会,学生们可以通过种植、维护和收获来帮助照料社区花园。罗兹说,他们一直在寻求更多的帮助。

罗兹认为,最重要的是,人们应该尝试并变得更加热衷于保护环境,以可持续的方式生活。

罗兹说:“大多数时候,新闻、科学、科学研究之类的东西似乎都是坏消息。”不要总是看到它的消极方面,而要看到它的积极方面。去国家公园,真正地爱上地球。我认为让人们对此感到兴奋和激励会更好。”

罗兹表示,大学是学生们开始改变生活方式的最佳时机,因为这是一个全新的开始,人们在这里发现自己,发现自己的激情所在。

要加入可持续发展俱乐部,学生们可以在Instagram上联系他们,或者通过T-Bird Connection加入。如果想了解更多关于T-Bird自行车的信息,学生们可以在Facebook上找到它们或者联系SUU Outdoors。为了参与到素社区花园中来,学生们可以在Instagram上找到未来俱乐部会议的信息。

Translation by: Runyu Hu

Story and photo by: Lainey Cartwright

copy@suunews.net