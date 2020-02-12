36个帮助你坠入爱河的问题

你怎么能让另一个他/她爱上你？首先要学会游泳， 然后你们就能坠入爱河了！开玩笑的。

查普曼说“我告诉你，爱神是万物的第二个太阳，他照到哪里，哪里就会春意盎然”。有一种方法让你们都感受到春意盎然，只需要花一些时间问他们36个问题。这样就会增大机会坠入爱河！

在生话中，你不断的向潜在恋人提问。 例如“你昨天去哪里唱歌了？”“你和你妈妈的关系怎么样？”和“你成为一个怎么样的人？”你知道的，只有在心理测试时，才会问到这些问题。 所以告诉他们这是心理测试，有利于你更了解那个他/她。

36个问题是：

在这个世界上，如果你可以随便选一个人跟你一起共进晚餐，你会选谁？ 你想过出名吗？通过啥方式？ 在打电话前，你一般会练习怎么去表达吗？为啥？ 你觉得在你心里，完美的一天是怎样的？ 你上次一个人唱歌是什么时候？那对着其他人唱歌呢？ 假设你可以活到 90 岁，那么在 30 岁之后，你更倾向于保持身体的年轻，还是思想的年轻，来度过余下的60年？ 你对你以后将怎样死去，有没有预感？ 说三个我们的共同点。 你这辈子最感激的是谁，或者什么事？ 如果你能改变你过去的经历，你想改变哪件事？ 用四分钟，尽可能详细地讲讲你从小到大的经历。 如果明天醒来你能获得一种新的才能，你希望是什么？ 如果水晶球能告诉你关于你自己、你的生活、未来或其他任何事情的真相，你最希望知道的是什么？ 有没有你长时间以来梦寐以求的事情？为什么你没有去实现？ 你觉得自己最成功的是什么？ 你觉得友谊最珍贵的地方是什么？ 你最宝贵的记忆是什么？ 你最可怕的记忆是什么？ 假设一年后你会突然去世，那么你会改变现在的生活方式吗？为什么？ 友谊对你来说意味着什么？ 爱情和喜欢，在你生活中大概是什么样的角色？ 说出5个关于我的好的特质。我也说5个关于你的。 你家里人之间亲密吗？你是不是觉得你的童年比其他大多数人更幸福？ 你觉得你和你妈妈的关系怎么样？ 各自做三个围绕“我们”的事实陈述。例如，“我们在深夜一起聊天”… 给你一句句子，你把它补全：“我希望能有人和我一起分享……” 如果你要和我成为亲密的朋友，对你来说，最需要知道关于我的事情是什么？ 告诉我你喜欢我的什么；这次要非常地诚实哦。 和我分享一件生活中令你尴尬的事情，可以是最近的事情。 你上次在别人面前哭是什么事情？那独自流泪又是什么时候呢？ 告诉我，我有哪些地方已经让你开始喜欢上了。 对你来说，有没有一些事情是严肃到不能开玩笑的？ 假设你今晚就要死了，而你也再没有机会和其他人交流，那么你最后悔没有告诉别人的是什么事？为什么还没有告诉他们？ 你的房子着火了，你的所有东西都在里面。在救出了你的亲人和宠物之后，你有时间能够最后一次冲进去安全地救出最后一样物品，那将会是什么？为什么？ 在你的所有家人中，谁的离去会是最令你痛苦的？为什么？ 说一个你自己私人遇到的困扰，你说完我也说我的，然后我们互相给对方想办法。

哦，是的，我忘了提醒你必须要注视并回答所有这些问题，直视对方四分钟。你可能会想：“没什么大不了的。四分钟不是很长的时间。” 好！那么拿出手机，设置一个计时器四分钟，然后静坐凝视墙壁。尝试盯着墙上的一个洞，注视四分钟后没有感到不适。

那你就可以和他/她进行相同的无声交流，那么你会感到难以置信的尴尬。你可以在36个“恋爱中的问题” 网站上找到指导和问题的完整列表。

如果你尝试使用此方法，在问到他/她上次在另一个人面前哭泣的时间是什么时侯。 凝视对方的时间比你等豆浆油条所需的时间长，你会发现自己找到知己还有那个他/她！其实无论问什么问题，我们最终的目的都是去寻求沟通与理解。

最后我想说：是不是学习游泳更快坠入爱河呢？

Story by: Carlee Jo Blumenthal

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Photos by: Kristina Litvjak on Unsplash

Translated: Zhiying Cai