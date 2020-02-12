36个帮助你坠入爱河的问题

你怎么能让另一个他/她爱上你？首先要学会游泳， 然后你们就能坠入爱河了！开玩笑的。
查普曼说“我告诉你，爱神是万物的第二个太阳，他照到哪里，哪里就会春意盎然”。有一种方法让你们都感受到春意盎然，只需要花一些时间问他们36个问题。这样就会增大机会坠入爱河！
在生话中，你不断的向潜在恋人提问。 例如“你昨天去哪里唱歌了？”“你和你妈妈的关系怎么样？”和“你成为一个怎么样的人？”你知道的，只有在心理测试时，才会问到这些问题。 所以告诉他们这是心理测试，有利于你更了解那个他/她。
36个问题是：
- 在这个世界上，如果你可以随便选一个人跟你一起共进晚餐，你会选谁？
- 你想过出名吗？通过啥方式？
- 在打电话前，你一般会练习怎么去表达吗？为啥？
- 你觉得在你心里，完美的一天是怎样的？
- 你上次一个人唱歌是什么时候？那对着其他人唱歌呢？
- 假设你可以活到 90 岁，那么在 30 岁之后，你更倾向于保持身体的年轻，还是思想的年轻，来度过余下的60年？
- 你对你以后将怎样死去，有没有预感？
- 说三个我们的共同点。
- 你这辈子最感激的是谁，或者什么事？
- 如果你能改变你过去的经历，你想改变哪件事？
- 用四分钟，尽可能详细地讲讲你从小到大的经历。
- 如果明天醒来你能获得一种新的才能，你希望是什么？
- 如果水晶球能告诉你关于你自己、你的生活、未来或其他任何事情的真相，你最希望知道的是什么？
- 有没有你长时间以来梦寐以求的事情？为什么你没有去实现？
- 你觉得自己最成功的是什么？
- 你觉得友谊最珍贵的地方是什么？
- 你最宝贵的记忆是什么？
- 你最可怕的记忆是什么？
- 假设一年后你会突然去世，那么你会改变现在的生活方式吗？为什么？
- 友谊对你来说意味着什么？
- 爱情和喜欢，在你生活中大概是什么样的角色？
- 说出5个关于我的好的特质。我也说5个关于你的。
- 你家里人之间亲密吗？你是不是觉得你的童年比其他大多数人更幸福？
- 你觉得你和你妈妈的关系怎么样？
- 各自做三个围绕“我们”的事实陈述。例如，“我们在深夜一起聊天”…
- 给你一句句子，你把它补全：“我希望能有人和我一起分享……”
- 如果你要和我成为亲密的朋友，对你来说，最需要知道关于我的事情是什么？
- 告诉我你喜欢我的什么；这次要非常地诚实哦。
- 和我分享一件生活中令你尴尬的事情，可以是最近的事情。
- 你上次在别人面前哭是什么事情？那独自流泪又是什么时候呢？
- 告诉我，我有哪些地方已经让你开始喜欢上了。
- 对你来说，有没有一些事情是严肃到不能开玩笑的？
- 假设你今晚就要死了，而你也再没有机会和其他人交流，那么你最后悔没有告诉别人的是什么事？为什么还没有告诉他们？
- 你的房子着火了，你的所有东西都在里面。在救出了你的亲人和宠物之后，你有时间能够最后一次冲进去安全地救出最后一样物品，那将会是什么？为什么？
- 在你的所有家人中，谁的离去会是最令你痛苦的？为什么？
- 说一个你自己私人遇到的困扰，你说完我也说我的，然后我们互相给对方想办法。
哦，是的，我忘了提醒你必须要注视并回答所有这些问题，直视对方四分钟。你可能会想：“没什么大不了的。四分钟不是很长的时间。” 好！那么拿出手机，设置一个计时器四分钟，然后静坐凝视墙壁。尝试盯着墙上的一个洞，注视四分钟后没有感到不适。
那你就可以和他/她进行相同的无声交流，那么你会感到难以置信的尴尬。你可以在36个“恋爱中的问题” 网站上找到指导和问题的完整列表。
如果你尝试使用此方法，在问到他/她上次在另一个人面前哭泣的时间是什么时侯。 凝视对方的时间比你等豆浆油条所需的时间长，你会发现自己找到知己还有那个他/她！其实无论问什么问题，我们最终的目的都是去寻求沟通与理解。
最后我想说：是不是学习游泳更快坠入爱河呢？
Story by: Carlee Jo Blumenthal
socialmedia@suunews.net
Photos by: Kristina Litvjak on Unsplash
Translated: Zhiying Cai
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