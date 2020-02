36个帮助你坠入爱河的问题

你怎么能让另一个他/她爱上你?首先要学会游泳, 然后你们就能坠入爱河了!开玩笑的。

查普曼说“我告诉你,爱神是万物的第二个太阳,他照到哪里,哪里就会春意盎然”。有一种方法让你们都感受到春意盎然,只需要花一些时间问他们36个问题。这样就会增大机会坠入爱河!

在生话中,你不断的向潜在恋人提问。 例如“你昨天去哪里唱歌了?”“你和你妈妈的关系怎么样?”和“你成为一个怎么样的人?”你知道的,只有在心理测试时,才会问到这些问题。 所以告诉他们这是心理测试,有利于你更了解那个他/她。

36个问题是:

在这个世界上,如果你可以随便选一个人跟你一起共进晚餐,你会选谁? 你想过出名吗?通过啥方式? 在打电话前,你一般会练习怎么去表达吗?为啥? 你觉得在你心里,完美的一天是怎样的? 你上次一个人唱歌是什么时候?那对着其他人唱歌呢? 假设你可以活到 90 岁,那么在 30 岁之后,你更倾向于保持身体的年轻,还是思想的年轻,来度过余下的60年? 你对你以后将怎样死去,有没有预感? 说三个我们的共同点。 你这辈子最感激的是谁,或者什么事? 如果你能改变你过去的经历,你想改变哪件事? 用四分钟,尽可能详细地讲讲你从小到大的经历。 如果明天醒来你能获得一种新的才能,你希望是什么? 如果水晶球能告诉你关于你自己、你的生活、未来或其他任何事情的真相,你最希望知道的是什么? 有没有你长时间以来梦寐以求的事情?为什么你没有去实现? 你觉得自己最成功的是什么? 你觉得友谊最珍贵的地方是什么? 你最宝贵的记忆是什么? 你最可怕的记忆是什么? 假设一年后你会突然去世,那么你会改变现在的生活方式吗?为什么? 友谊对你来说意味着什么? 爱情和喜欢,在你生活中大概是什么样的角色? 说出5个关于我的好的特质。我也说5个关于你的。 你家里人之间亲密吗?你是不是觉得你的童年比其他大多数人更幸福? 你觉得你和你妈妈的关系怎么样? 各自做三个围绕“我们”的事实陈述。例如,“我们在深夜一起聊天”… 给你一句句子,你把它补全:“我希望能有人和我一起分享……” 如果你要和我成为亲密的朋友,对你来说,最需要知道关于我的事情是什么? 告诉我你喜欢我的什么;这次要非常地诚实哦。 和我分享一件生活中令你尴尬的事情,可以是最近的事情。 你上次在别人面前哭是什么事情?那独自流泪又是什么时候呢? 告诉我,我有哪些地方已经让你开始喜欢上了。 对你来说,有没有一些事情是严肃到不能开玩笑的? 假设你今晚就要死了,而你也再没有机会和其他人交流,那么你最后悔没有告诉别人的是什么事?为什么还没有告诉他们? 你的房子着火了,你的所有东西都在里面。在救出了你的亲人和宠物之后,你有时间能够最后一次冲进去安全地救出最后一样物品,那将会是什么?为什么? 在你的所有家人中,谁的离去会是最令你痛苦的?为什么? 说一个你自己私人遇到的困扰,你说完我也说我的,然后我们互相给对方想办法。

哦,是的,我忘了提醒你必须要注视并回答所有这些问题,直视对方四分钟。你可能会想:“没什么大不了的。四分钟不是很长的时间。” 好!那么拿出手机,设置一个计时器四分钟,然后静坐凝视墙壁。尝试盯着墙上的一个洞,注视四分钟后没有感到不适。

那你就可以和他/她进行相同的无声交流,那么你会感到难以置信的尴尬。你可以在36个“恋爱中的问题” 网站上找到指导和问题的完整列表。

如果你尝试使用此方法,在问到他/她上次在另一个人面前哭泣的时间是什么时侯。 凝视对方的时间比你等豆浆油条所需的时间长,你会发现自己找到知己还有那个他/她!其实无论问什么问题,我们最终的目的都是去寻求沟通与理解。

最后我想说:是不是学习游泳更快坠入爱河呢?

Story by: Carlee Jo Blumenthal

socialmedia@suunews.net

Photos by: Kristina Litvjak on Unsplash

Translated: Zhiying Cai