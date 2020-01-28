Lost College Student? Find Your Way With On-Campus Resources (Chinese)

迷失的大学生？利用校园资源寻找帮助

大学生第一次离开家，如果没有朋友和家人的帮助，他们会很容易迷失自我。

尽管SUU是一所规模较小的大学，但是学生迷失，孤独或者被误解时，可以寻求谁的帮助呢？SUU提供了几种方式让学生排忧解难和宾至如归。

俱乐部中心 (The Center Diversity of Inclusion)

这是SUU校园内多元化和包容性集于一身的俱乐部，CDI除了为不同文化背景的学生提供社交气氛外，还提供情感和财务支持。

在CDI中找到俱乐部，例如LatinX学生联盟，黑人学生联盟和名叫骄傲与平等俱乐部。他们全年通过文化展示，文化晚会和社团见面会等等。

CDI位置是Sharwin Student Center in ST 101, 向所有的教师职工开放，会促进不同文化背景的人交流。

心理咨询服务 (Counseling and Psychological Services )

心理咨询服务可供所有SUU学生使用，并且是免费和对外保密的。CAPS致力于为学生提供咨询和资源，以解决他们面临的压力和烦恼。

CAPS位于136 W. University Blvd. in Cedar City. 学生可以先预约或者致电435-865-862， 以便于了解更多信息和服务。

非传统学生服务 (Non-Traditional Student Services)

非传统学生服务正在接受高等教育的独特挑战，该办公室可以通过各种方式为学生们提供帮助。非传统服务指定服务对象是25岁以上，已婚，丧偶，离异，有受抚养子女或有重大学习中断的学生。

工作人员努力为非传统服务的学生提供解决财务和家庭需求的问题，并为他们提供校内外资源。

他们地址是Sharwan Smith Student Center in ST 174。

退伍军人的支持中心 (Veterans Resource and Support Center)

鼓励SUU校园中的退伍军人访问退伍军人资源和支持中心，以帮助与军事有联系的学生在军事保留和招募方面实现他们在高等教育中的目标。他们创建军事学生并将其与计划和服务联系起来，以支持军事人员以及这些学生在大学中面临的特定挑战。

支持中心在Sharwan Smith Student Center in ST 113，电话是435-865-8477，如果有问题还可以给他们发邮件veterans@suu.edu。

Title IX 办公室 (Title IX Office)

这个办公室提供了一个安全的环境，在性别歧视，性骚扰或性侵犯案件中提倡学生，教职员工和工作人员。他们为这些人提供支持，并帮助他们立即采取措施消除歧视，并将他们与校园内外的资源联系起来。

Title IX办公室位于Bennion Building in office 111， 邮箱是 title9@suu.edu 或者打电话 435-586-5419。

国际学生办事处 (The International Student & Scholar Services)

这个办事处专门供国际学生在SUU工作期间使用。ISSS为SUU的国际学生提供签证信息，职业介绍和国际笔录。ISSS旨在通过提供安慰和帮助来帮助国际学生在国外上学的压力过渡。

校园里可以使用ISSS来倡导国际学生，以促进学术成就和社会机会。

此外，ISSS还举办各种学校范围的计划和活动，向整个校园的学生展示和教育国际学生以及在SUU学生团体和教职员工中可以找到的文化。

地址是Sharwan Smith Student Center in room ST 169，或者拨打致电435-586-1995，邮箱是internationalaid@suu.edu。

健康中心 (Health & Wellness Center)

健康中心为学生提供支持，预防性健康教育和准确的健康信息。

健康中心鼓励学生注意自己的身心健康。健康中心为学生提供免费的卫生棉条，避孕套和其他洗浴用品。该办公室还在每个星期一举办健康散步，以促进良好的心理健康和人际关系。

学生可以在Sharwan Smith Student Center in room ST 175 找到他们，他们的电话是435-865-8435。

这些部门都是对学生和教师职工免费的。当学生遇到迷失，孤独或者被误解时，不要伤心，你可以寻求他们的帮助。

故事: Alex Greenwall

news@suunews.net

翻译：Zhiying Cai

照片由Unsplash.com提供