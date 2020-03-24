Changes to Cedar City Services (Chinese)

雪松市服务社区的变化

这篇文章已于2020年3月19日星期四通过http://www.CedarCity.org提供给SUU新闻。有关开发信息，请访问其网站。

由于COVID-19的空前情况，雪松市将根据州长的建议对市政府的服务进行以下更改，以使聚会人数保持在10人以下，以便与社会保持距离。 我们想提醒居民，大多数城市事务都可以通过电话，网站或电子邮件进行。 来市政厅之前，请尝试这些选项。 我们鼓励居民尽可能使用在线服务或电话来获得以下锡达城的服务：

下午5:00更新3/19

仅通过电话：

营业执照续期

住宅租赁许可证续期

灌溉水费

现有机场租赁

动物收容所捐赠

所有水电费账单

前往www.xpressbillpay.com在线付款。 您将需要设置用户名和密码并拥有您的帐号。

其他服务：

所有许可证（道路违章，消防栓计量表，下水道排污）

所有新许可

墓地等。

建筑许可（在线申请，网址为https://www.cedarcity.org/129/building-zoning）。 也可以在位于Cedar City Office的东大堂或北部停车场的保管箱中的保管箱中收取建筑部的付款。

通过邮件：

发送至：犹他州锡达城北大街10号84720

或将其放置在市政厅停车库较低楼层西北角的投递箱中。

感谢您的理解和合作！

公开会议

目前，我们欢迎公众亲自参加公共会议，尽管我们坚决鼓励居民仅在线参与。我们鼓励市民在雪松城YouTube频道的YouTube频道上现场观看会议

有关市议会会议的任何问题，都可以使用以下表格发送给行政部门：Cedar City要求表，或者您可以在会议期间使用YouTube Live Chat功能。

随着Covid-19形势的发展，我们将在我们的网站http://www.cedarcity.org和我们的Facebook页面：@cedarcitycorp上将公众会议的任何更改通知公众。

锡达城市图书馆

锡达市图书馆将于2020年3月18日（星期三）关闭。目前，我们无法免收罚款。如果您需要退还书籍，请把它们放到我们大楼北侧的书架上。对于由此带来的任何不便，我们深表歉意。您也可以通过435-586-6661或向我们发送电子邮件至ereference@cedarcity.org来续订项目。

行使大量的谨慎态度，并按照政府领导人和医疗界许多人士的建议，锡达市图书馆将在业务清洁，油漆和一般建筑物维护结束后经历暂时性关闭。将对我们的目录和资料的放置方式进行某些增强。利用出勤率低的时期以及需要谨慎和谨慎行为的时间，可以确保这种关闭将影响最少的顾客。请利用我们的eBook和eAudio资源，数据库以及其他在线资源。我们将每天更新社交媒体。谢谢您的惠顾。

跨空心活动中心

自2020年3月18日（星期三）起，Diamond Z室内竞技场和Cross Hollow室外竞技场将因大型活动而关闭。开放式骑术仍然可用。如有疑问，请致电435-867-6284与工作人员联系。

遗产中心和节日大厅

遗产中心和节日大厅将对公众关闭，直到2020年4月1日。设施关闭时，将进行清洁，建筑维护和其他必要的追赶物品，并且工作人员将可以回答问题并安排未来的活动。如果您需要帮助，请通过电话：435-865-2893或通过电子邮件：boxoffice@cedarcity.org与工作人员联系。

水上中心

水上运动中心目前将在接下来的几周内关闭，预计重新开放日期为2020年3月30日。我们将尽一切努力使社区了解所有变更。我们的工作人员在正常工作时间可以通过电话：435-865-9223或通过电子邮件：aquatics@cedarcity.org回答问题。

警察局

出于对COVID-19的关注，我们将暂停指纹服务，直至另行通知，并立即生效。感谢您的耐心和理解。

休闲服务

泊车设施泊车设施可供日间使用，并保留预订。

山丘上的湖开放钓鱼

可使用

体育和休闲娱乐节目计划在接下来的两周内关闭所有娱乐休闲计划，预计重新开放日期为2020年3月30日，星期一。即将进行的体育运动和休闲娱乐节目的注册将在此时保持开放。 我们将随时向您发布所有更改。 如有任何疑问，请通过电子邮件联系詹妮弗·韦弗：jweaver@cedarcity.org

Translation By: Zhiying Cai

Photo Courtesy of SUUnews.net

