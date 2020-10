Cedar City Residents Hold a “Trump Train” Parade in Support of U.S. President (Chinese Translation)

The University Journal prioritizes diversity and for this reason, student Runyu Hu has translated this story into Chinese.

雪松城居民举行“特朗普火车”游行,以支持美国总统

2020年总统大选将在不到一个月之内举行,大量锡达城的居民于周六出现与街头以表示他们对唐纳德·特朗普总统及其连任的支持。

看到全国各地支持特朗普的各种游行和车队的消息后,锡达城的居民决定举办自己的游行。该活动是由玛丽·艾伦·比林斯(Mary Ellen Billings)组织的,他从其他全国性游行中汲取了灵感。

Billings于10月10日参加了在犹他州圣乔治举行的支持特朗普游行,并将其描述为“令人惊叹且令人充满力量的。”

“没有人为锡达的人站出来,所以我决定站出来。目的是表示对我们的总统和我们国家的爱戴与支持。” Billings说

数百名参与者将其称为“特朗普列车”,他们从科斯塔维达(Costa Vida)开车前往峡谷景观高中(Canyon View High School),占领了主要街道。游行从下午4点开始,持续了大约45分钟,不过直到晚上8点才加入。

参与者们以各种方式参与进来——探出车窗外,站在卡车车厢里,或者从人行道和停放的汽车上欢呼。

游行试图不阻塞交通或危及行人,但参与者不停地按喇叭,挥舞旗帜,大声欢呼。汽车上飘扬着旗帜,比如真正的美国国旗,美国国旗上支持警察的细蓝线,以及“让美国再次伟大”的国旗。

它们被固定在杆子,驾驶室,窗户和天线上,甚至被全地形车上的人当作斗篷佩戴。

一些社区成员反对 “特朗普火车”。一小群人,包括一些南犹他大学的学生,发起了反抗议,沿着相似的路线驾驶汽车。他们悬挂着LGBTQ骄傲旗帜,并用“ BLM”和“ LGBTQ +骄傲”等消息涂在窗户上。

没有参加游行的SUU成员和雪松城社区成员也对星期六的活动表达了强烈的看法。

“真相-我从未见过像特朗普那样的偶像崇拜总统,”南犹他大学俱乐部和组织副总裁达科塔·科尔比(Dakota Colby)评论道。“此外,如果这里所有的’好的摩门教徒’都听他们的教导,,他们会建议特朗普不要说他所做过的一大半事情,更不要说宽恕他的行为了。”

2020年总统大选将于11月3日举行,许多选民选择提前投票。犹他州的已登记选民将通过邮件收到选票,他们可以通过邮件寄回选票或在当地投票地点投递。有关大选投票的更多信息,请访问犹他州的官方投票网站。

Translation by: Runyu Hu

Article and Photos by: Ryan Sunderman

ryansunderman@suumail.net