泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 最受欢迎的十五首歌

自2006年首次亮相以来，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）创作了97首歌曲。在她14年的职业生涯中，她发行了7张录音室专辑。泰勒已售出超过5000万张专辑，并且是世界上最畅销的音乐艺术家之一。

据我所知，我一直是泰勒的忠实粉丝。放学后在我妈妈五年级的教室里呆着，我记得当时戴着旧耳机听过“我的吉他上的泪珠”，因为它们太大了，它们在我的耳朵上滑落了。

我一生的亮点永远是穿着六年级粉红色连衣裙的六年级自我，在人群中唱歌，在她的“现在说”音乐会上被“陶醉”。

回到内华达州埃尔科的家乡，到了自我距离的调整。我的妹妹，母亲和我（有时甚至是我70岁的父亲）现在已经在Alexa上为泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）洗了几个星期，以使我们心情舒畅。

我的朋友和南犹他大学的同学凯里·沃顿（Kylee Wharton）坐在沙发上看着“这就是我们”知道什么时间时，给我发了一个绝妙的主意。SUU市场营销专业的一位资深人士，她的独到见解建议使用Taylor Swift Song支架。

代替三月的疯狂，我们将使用相同的括号系统来确定“ The Ultimate Taylor Swift Song”。

在三天的过程中，我成立了FaceTiming朋友团队（包括来自犹他州的Taylor Leavitt，Grace Hallock和Bailey Hirase），并征集了我母亲和妹妹的帮助。我们中的八个人参加了投票，使用“多数规则”来确定哪些歌曲进入下一轮。

我使用随机的Twitter模板将歌曲配对在一起，而她的97首歌曲中只有64首进入了括号。来自不同专辑的歌曲互相争斗，慢歌面对她的肺部高歌，以进入下一轮比赛。

在第一轮比赛中，我们抛弃了她一些最具标志性的歌曲，例如“狂野的梦”和“我们的”，这使我内心深处不偏离投票系统。

经过多轮之后，最后四首歌曲包括“ You Belong With Me”，“十五”，“ Fearless”和“ Love Story”。所有这些歌曲均来自她于2008年发行的“ Fearless”专辑。

尽管我们的投票组并不那么多样化，很明显，我们都是旧T-Swift的忠实拥护者，但我认为结果仍然显示出一些意义。一开始我们都爱上了她的音乐，而这些老歌在我们心中占有特殊的地位。当然，我们都为她的新专辑《情人》而疯狂。

在要求Alexa一遍又一遍地重复这四首歌之后，投票将“爱情故事”和“十五”配对为最终投票。一票制胜，我不得不说，当“十五”获得冠军时，我感到非常震惊。

这让我感到惊讶。“爱情故事”将永远不仅是她最著名的歌曲之一，而且是我最喜欢的歌曲之一。斯威夫特在那部标志性的音乐录影带中，穿着那件华丽的白色礼服，从城堡的顶端奔向她一生的热爱，我想着就把它撕碎了。

我必须承认，“十五”是所有受过高中教育的女孩都可以联想到的东西。下次，我将确保这八名参与者中有男性，因为我收到了几条Snapchat消息，这些消息与我的男朋友很生气，因为“最疯狂的梦想”和“一切都不好”没有获胜。

因此，如果您不同意我的建议（我也是，我也同意），请自己做。在疯狂的世界里，我们每个人都需要做一些事隔离，而泰勒·斯威夫特的音乐可能会让您更开心。

Story by: Elizabeth Armstrong

Translated by: Zhiying Cai

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Photos by: Elizabeth Armstrong