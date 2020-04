Could Utah Soon Face a Shelter in Place Order Due to Covid-19? (Chinese)

面对Covid-19,犹他州能否很快就位?

Covid-19的普及速度空前的快,病情迫使全国各地的城市做出回应。社会疏散将是限制医护人员承受压力的关键,医护人员已经被急诊室的大量病人所淹没。

3月19日,加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)要求所有加利福尼亚人待在庇护所里。它命令所有居民留在家里,除非需要基本服务不然不能出门,而且没有结束日期。

3月25日,爱达荷州州长布拉德·利特尔(Brad Little)向所有爱达荷州人发出了全州21天在家停留令。该命令与Newsom呼吁人们留在内部以减慢传播速度的呼吁非常相似。

同一时间,3月25日,犹他州州长加里·赫伯特(Gary Herbert)向萨米特县的居民发布了一个庇护所协议。据KUTV称,萨米特县受到该病毒的重创,已确诊103例。该命令禁止在5月1日之前无必要前往杂货店和医院以外的任何地方。

发出命令时,爱达荷州有131例确诊病例。截至周四上午,犹他州已确诊有402例。如果爱达荷州已经下达了该命令,那么犹他州能成为下一个可以减慢病毒速度的地方吗?

可能没有其他选择。圣乔治的重要行业工人已经获得了旅行许可,使他们可以自由旅行。如果什么都不会改变,为什么要发放这些许可证?

此通知是SUU News从一名铁路工人那里获得的,其中指出:“拥有此信函的个人在他或她的工作活动中必不可少,无论一天的时间是哪个行业的雇员。被美国政府视为对美国基础设施至关重要。”

如果向整个州发布了临时庇护所协议,人们可能会把杂货店淹没以寻找物资。每个人都需要至少有一个星期的食物,但是不必恐慌购买或囤积食物。食物供应链应保持不受干扰,并且将有足够的食物可以流通。

对于没有足够食物能保持生活好几天的人,他们需要储备食物。如果在全州范围内作出声明,则该声明可能类似于萨米特县的命令,因此杂货店将保持营业。

同样,没有必要紧急购买。药品和医疗用品弊大于利,但明智的选择是储存一周之内的必需品。

这不是骗局。COVID-19的情况目前不受控制。我们的医护人员在不竭尽全力的情况下抵抗病毒的唯一机会将是通过积极的社会疏远做法来实现。

Connor Sanders

Pille-Riin Priske

Shuotian Lu