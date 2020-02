相机是捕捉值得分享的精彩时刻的好方法。但是,昂贵,笨重的相机或车载电话相机并不总是适合冒险时的正确视角。

例如运动相机,它的微型尺寸和坚固,有弹性的设计使其成为观看室外全景的理想镜头。

运动相机也不仅仅适合极限运动爱好者。

许多具有令人印象深刻且冒险的壮举的视点视频都来自动作摄像头,但日常使用中还有很多其他功能。

无论是散步还是单板滑雪,动作凸轮都小巧且不引人注目。这样就不用担心相机,更不用担心活动了。

POV视频是动作相机的最流行用法,因为观众可以感觉到他们好像沉浸在屏幕上的活动中。

延时录像和夜间录像加快了镜头记录时间和实际位置之间的过渡。

这些功能非常适合拍摄风景优美的风景,或者捕捉日落和冉冉升起的星星。

慢动作镜头以精美呈现的高清画质扩展了冒险中最重要的时刻。这样可以轻松享受级联瀑布或巨大特技的每一帧。

像GoPro Hero 8 Black这样的相机代表了最新的电子图像稳定技术(EIS),可在涉及任何运动时帮助拍摄稳定的照片。

借助HyperSmooth录制功能,远足者可以在崎trail不平的小路上行走,并获得他们喜欢的地点的超平滑4K素材。

自公司发布Hero 4以来,初级通信专业的Yuri Bertacchi就一直在使用GoPro摄像机。

“我喜欢跳伞,所以我使用HyperSmooth来稳定录制,”贝塔基在谈到GoPro时说道。“它非常好,因为它非常小,非常小-可以放在口袋里。”

许多运动凸轮是防水的或具有防水配件,这些配件会使相机避免弄湿。从漂流到水肺潜水,都可以使用动作凸轮。

某些相机还具有两个镜头,用于记录360度视野。只需开始记录,相机即可自动完成工作,捕捉每个角度。

在户外和体育行业中使用运动凸轮的所有重要原因中,方便,可靠和高质量是这些小型摄像机的一大优势。

Story by: Reyce Knutson

outdoors@suunews.net

Photos by: Reyce Knutson and Frame Harirak and Oliver Sjöström on Unsplash

Translated: Shuotian Lu