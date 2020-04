From Classroom to Class Zoom: SUU Online (Chinese)

南犹他大学(Southern Utah University)进入完全在线教学的未知领域已经有一周了,现在学生和教师的上学方式都不一样了。

每门课程都有独特的调整,比如从课堂教学到放大教学,从小组项目到小组聊天。正常情况下,一个在线教学系统需要几个月的时间来开发,但是素学院的教师们已经很好地适应了他们仅有的一点时间。

“这有时会让人不知所措,但总的来说,我对我们的老师这么快就调整过来的效果印象深刻,”护理专业预科的大二学生杰纳西·博伦(Jenacie Boren)说。

然而,网络课程的意外转型和快速整合,使教师和学生都面临着意想不到的挑战。

“长时间盯着屏幕看作业让上学变得更加困难。对我来说,很难不与我的教授和同学进行一对一的交流。”

缺乏互动是最近发现的许多挑战之一。学生和教授们都发现了很多障碍,比如无法接入良好的Wi-Fi,在家里分心,或者在与老师或同学交谈时遇到Zoom技术故障。

与其他专业相比,一些专业似乎更难适应新的在线课程模式。

“作为一名艺术专业的学生,我有一整天的时间在我的公寓里做我的项目,只有非常有限的资源和有限的指导,”工作室艺术专业的大二学生Jessica Berri说。

然而,当问题出现时,昂山素季正在迎接它们。许多教授和学生表示,这一切背后的一个激励因素是他们对学习的热爱和对教学的热情。无论情况多么不方便,它都有助于保证学生、工作人员和社区的安全。

这种由大流行引起的情况有许多一线希望。Canvas仍在运行。SUU的工作人员和教员们都在关注着最新的进展,并尽其所能让大家都能顺利享受这一切。

主修心理学的大二学生威廉赫克说:“我每天都可以穿着睡衣去学校。”“你不必穿裤子去上课,你不必担心要去什么地方,你可以在自己的时间做事情。”

许多学生和工作人员将“公园大学”的称号提升到了一个新的高度,他们在校期间会到户外享受阳光。

“这是一个剧烈的变化,也是一个漫长的过程,而我们才刚刚开始。我相信,随着时间的推移,情况会越来越好,全球形势会给我们时间。”

无论是在这种转变中挣扎,还是在这种转变中茁壮成长,没有人是孤独的。独立于教师和社会距离可能是一个挑战,但这是一个机会,学生个性化他们的教育,使其成为自己的。

Story by Larissa Beatty

Translation by: Zhiying Cai

Photo Courtesy of Unsplash.com