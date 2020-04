泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 最受欢迎的十五首歌

自2006年首次亮相以来,泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)创作了97首歌曲。在她14年的职业生涯中,她发行了7张录音室专辑。泰勒已售出超过5000万张专辑,并且是世界上最畅销的音乐艺术家之一。

据我所知,我一直是泰勒的忠实粉丝。放学后在我妈妈五年级的教室里呆着,我记得当时戴着旧耳机听过“我的吉他上的泪珠”,因为它们太大了,它们在我的耳朵上滑落了。

我一生的亮点永远是穿着六年级粉红色连衣裙的六年级自我,在人群中唱歌,在她的“现在说”音乐会上被“陶醉”。

回到内华达州埃尔科的家乡,到了自我距离的调整。我的妹妹,母亲和我(有时甚至是我70岁的父亲)现在已经在Alexa上为泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)洗了几个星期,以使我们心情舒畅。

我的朋友和南犹他大学的同学凯里·沃顿(Kylee Wharton)坐在沙发上看着“这就是我们”知道什么时间时,给我发了一个绝妙的主意。SUU市场营销专业的一位资深人士,她的独到见解建议使用Taylor Swift Song支架。

代替三月的疯狂,我们将使用相同的括号系统来确定“ The Ultimate Taylor Swift Song”。

在三天的过程中,我成立了FaceTiming朋友团队(包括来自犹他州的Taylor Leavitt,Grace Hallock和Bailey Hirase),并征集了我母亲和妹妹的帮助。我们中的八个人参加了投票,使用“多数规则”来确定哪些歌曲进入下一轮。

我使用随机的Twitter模板将歌曲配对在一起,而她的97首歌曲中只有64首进入了括号。来自不同专辑的歌曲互相争斗,慢歌面对她的肺部高歌,以进入下一轮比赛。

在第一轮比赛中,我们抛弃了她一些最具标志性的歌曲,例如“狂野的梦”和“我们的”,这使我内心深处不偏离投票系统。

经过多轮之后,最后四首歌曲包括“ You Belong With Me”,“十五”,“ Fearless”和“ Love Story”。所有这些歌曲均来自她于2008年发行的“ Fearless”专辑。

尽管我们的投票组并不那么多样化,很明显,我们都是旧T-Swift的忠实拥护者,但我认为结果仍然显示出一些意义。一开始我们都爱上了她的音乐,而这些老歌在我们心中占有特殊的地位。当然,我们都为她的新专辑《情人》而疯狂。

在要求Alexa一遍又一遍地重复这四首歌之后,投票将“爱情故事”和“十五”配对为最终投票。一票制胜,我不得不说,当“十五”获得冠军时,我感到非常震惊。

这让我感到惊讶。“爱情故事”将永远不仅是她最著名的歌曲之一,而且是我最喜欢的歌曲之一。斯威夫特在那部标志性的音乐录影带中,穿着那件华丽的白色礼服,从城堡的顶端奔向她一生的热爱,我想着就把它撕碎了。

我必须承认,“十五”是所有受过高中教育的女孩都可以联想到的东西。下次,我将确保这八名参与者中有男性,因为我收到了几条Snapchat消息,这些消息与我的男朋友很生气,因为“最疯狂的梦想”和“一切都不好”没有获胜。

因此,如果您不同意我的建议(我也是,我也同意),请自己做。在疯狂的世界里,我们每个人都需要做一些事隔离,而泰勒·斯威夫特的音乐可能会让您更开心。

Story by: Elizabeth Armstrong

Translated by: Zhiying Cai

accent@suunews.net

Photos by: Elizabeth Armstrong