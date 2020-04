Moab Locals use Needle and Thread to Alleviate Hospital Supply Shortages (Chinese)

摩押人当地人使用针和线减轻医院供应短缺

全国各地的医院都在缺乏无菌擦洗和呼吸面罩,但是犹他州东南部的社区成员正在拆开缝纫机,以有所作为。

自3月17日以来,执法人员批准了一个为摩押地区医院提供可重复使用的礼服和口罩的项目,并得到医院工作人员的全力支持。

在发生COVID-19流行病之后,摩押当地的Tammy Norman必须关闭自己的理发店的门,发现自己有更多的时间来提供帮助和更大的胸怀。

她打电话给她在摩押地区的朋友,后者负责采购和签约医疗用品,以询问可以采取什么措施来减轻负担。

诺曼(Norman)说,她的灵感是神圣的,并且最近几天她不懈地努力,率先提出了通过使医疗响应者成为所需的安全装置来保持其健康的倡议。

“我们拿到了[口罩]的照片,并讨论了我们需要什么,我去了水晶日,他缝得很好,她模拟了两种不同的图案,我们做了一些调整,最后做出了更正。”

在Canyonland Quilts,业主Chyrrel Meyer向该项目开放了她的建筑。该设施配备了HEPA空气过滤器,可让更多的人在彼此附近聚集和工作,同时减少感染冠状病毒的风险。

自从当地政府下令关闭运营以来,摩押酒店已经捐赠了床单和其他面料供该项目使用。

社区成员已经团结起来,并组成了两个团队:从材料上剪下图案的人和将它们缝在礼服和面具中的人。

该项目的主要目的是为医疗响应者和执法人员提供防毒面具,因为它们正处于与疾病作斗争的第一线。

Day的视频教程和口罩的专利申请中的图案可在线免费获得,许多其他医院和社区也已开始从摩押妇女那里获得灵感,开展类似的项目。

“我听说过宾夕法尼亚州,新墨西哥州和丹佛市的人们,”梅耶说。

“来自全国各地的人们都在打电话,他们一直在观看视频,并为自己,需要它们的当地社区甚至为他们准备的装备准备好了!”

诺曼希望该项目能够缓解医疗行业的一些短缺状况,并鼓励个人制作自己的呼吸面罩,使剩余的用品可供专业使用。

“对于我们的应急人员来说,保持健康至关重要。没有他们,我们都会陷入很多麻烦中。”诺曼说。

志愿者们努力制作300-500套可清洗的防护装备,并在当地分发。按比例打印图案和教程可在canyonlandquilts.com的标题“ masks”下找到。

Story and Photos by: Reyce Knutson

outdoors@suunews.net

Translated by: Shuotian Lu