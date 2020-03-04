New Movies to Reel in the New Year (Chinese)

新电影预告

随着颁奖季的来临，发布了2019年最佳，最受欢迎电影。导致了许多有热度的电影搜没有人花钱看。这种现象叫做“颁奖后的忧郁症”会发生在新年的头几个月，让好莱坞陷入犹豫中。

尽管许多电影都是烂片，但是总有一些电影是值得观众期待的。下面四部电影是最有号召力的和观众最期待的电影。

《助理》上映时间：2月21号

茱莉亚·加纳(《壁花少年》《黑钱胜地》)商谈主演聚焦哈维·韦恩斯坦助理的未定名影片，由《童心无归处》导演Kitty Green和团队打造，这是一部非现实电影，聚焦韦恩斯坦一名助理人生中的一天。

Green花了近一年时间收集大量资料，储存对每天在韦恩斯坦支配下的工作环境中工作的雇员的信息。她表示，调查的过程让她印象最深的是“韦恩斯坦长达30年的管理之重复和无聊——很多年轻人，尤其是女性，怀着开始自己的职业生涯的心态进到他的公司，而每天他们要在那样的环境下工作，这极为恐怖”。

《1/2的魔法》上映时间：3月6号

影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。

《寂静之地2》 上映时间：3月20号

约翰·克拉辛斯基（John Krasinski）的“一个安静的地方”获得成功后，出现了续集，雅培一家得以面对外部世界。他们不仅必须在不发出声音的情况下生存，而且随着观众了解已经灭绝文明的致命怪物的来历，紧张气氛依然很高。“安静的地方：第二部分”应该放在恐怖迷的监视列表的顶部。

《花木兰》上映时间：3月27号

在古代中国，一位年轻的女子为了救她的父亲假扮成男装代父从军。在穿越中国广袤土地的壮丽征程中，她从紧张的训练和战争中存活下来，发现自己内心的战士，并且最终从外族侵略者手中救回了皇帝和她的祖国。刘亦菲饰演花木兰，Yoson An饰演花木兰恋人，李连杰饰演皇帝，巩俐饰演反派女巫，越南华裔女Xana Tang饰演花木兰的姐妹，甄子丹饰演花木兰的导师tung。

尽管一月通常都是寒冷的早晨和肮脏的积雪，但是漫长的时间中总会迎来阳光。

在电影院中，买好爆米花和饮料度过一个愉快的夜晚！

Story by：Amanda Walton

life@suunews.net

Translated by：Zhiying Cai

Photo courtesy of IMDB.com