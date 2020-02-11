SUU春季冒险之旅火热报名中！

你听说了吗？在2020年的春季学期，SUU一共有21次冒险之旅！

南犹他大学(Southern Utah University) 被称为“公园大学”，因为大学附近有许多的国家公园可以供学生参观。新的一年是外出尝试新鲜事物的最佳时机，SUU Outdoors 安排各种各样的冒险之旅给学生。

2020年春季学期中，SUU Outdoors 会在周末为学生提供户外旅行。这些活动的宗旨是帮助学生走出校园，并享受户外冒险的美好时光。

校园周围有多种多样的森林风光，这些旅行给他们提供了学习新技能和增长见闻的机会。

SUU Outdoors的员工兼资深导游Lance Smrstick说：“如果你不来自犹他州，你会期待这些冒险之旅，收获友情和发掘新鲜事物。” “来自其他国家的学生能够体验到与过去完全不同的风景。”

每段户外活动有大约10个学生和2个导游。今年，有8个新的导游加入了Outdoors 部门，他们经过领导能力和户外能力的培训，十分的专业！

今年春季的活动范围很广，从徒步到滑雪再到攀岩。这些活动服务于没有极限运动经验的学生，让他们从中体验到极限运动带来的快乐。

户外活动是免费的，除了一些长时间，高强度和具有一定危险的项目，Outdoors会另外收费。需要支付的项目在下面会用星号标记*。

SUU Outdoors还专门为女生提供户外活动！不仅有利于女大学生经历不一样的冒险之旅，还能避免和男生相处时的尴尬。所以在报名中要注意 “Female Series” 的字样！

看到这里，是不是感到热血沸腾？是不是激动人心？是不是已经迫不及待！快去 Sharwan Smith Student Center room 127报名。 所有的冒险之旅会提前两周开放预订，特别是一些受欢迎的户外活动，一定要去提前报名！

SUU Outdoor与你冒险之旅即将展开！机不可失，时不再来！

这是二月到四月的出游计划：

二月

1号:雪鞋徒步和女生专用 （Snowshoeing at Cedar Breaks）

1号: 徒步 (Hiking at Dixie National Forest)

8号: 滑雪 （XC Skiing at Dixie N’ational Forest）

8号: 徒步 （Hiking at Dixie National Forest）

15号: 雪鞋徒步 （Snowshoeing at Dixie National Forest）

14-17号: 室外攀岩* （Bouldering at Joshua Tree*）

22号: 徒步 （Hiking: Geology at Dixie National Forest）

29号: 徒步和露营 （Hiking and Camping in St. George）

29号: 室外攀岩 （Climbing at Dixie National Forest）

三月

7号: 徒步 (Hiking at Dixie N’tl Forest ）

7-8号: 滑雪和女生专用 (XC Skiing at Tushar Mountains Yurt)

13-16号: 漂流* （Rafting at Grand Canyon*）

16-19号: 徒步的背包旅行* （Backpacking at The Needles, Canyonlands*）

28号: 峡谷探险 （Canyoneering in the Zion Area）

28号: 攀岩 （Bouldering: Geology in St. George）

四月

4号: 攀登 （Climbing in St. George）

4号: 峡谷探险 （Canyoneering in the Zion Area）

11号: 站立冲浪板 （SUP (Stand-up Paddleboarding) in St. George）

11号: 攀岩和女生专用 （Canyoneering in St. George)

17-19号: 徒步的背包之旅* （Backpacking at Coyote Gulch*）

故事：Lacy Truman

outdoors@suunews.net

翻译：Zhiying Cai

Photos by: Lacy Truman and Reyce Knutson