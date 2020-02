尽管没有人通常会预料会发生车祸,但如果发生最不期望的情况,尤其是冬季道路状况恶化,则可能会发生。

在2月2日的最后一场暴风雨中,犹他州公路巡逻警官在上午10点之前应对了125起事故,为冬季旅行做好一些准备很不错。

一个好的起点是车辆本身。四轮驱动使在多雪或潮湿的路面上行驶更加容易。许多人没有4WD车辆,因此雪地轮胎和/或链条是明智的投资。

它们可能很昂贵,但它们可以帮助减少下雪天的旅途,并且在保持汽车不致滑行的情况下,它们的价值将得到体现。

降低事故风险的另一种简便措施是放慢速度。

黑冰几乎是在道路上看不到的,是造成事故的主要原因,尤其是当驾驶员以比实际情况更快的速度行驶时。

这可能意味着最安全的速度低于发布的速度限制。

即使采取了适当的预防措施,事故仍然可能发生。如果发生事故或车辆故障,天气可能会比车辆本身造成更大的危害。

将生存必需品装在汽车中可以保护身体免受元素伤害,并减轻潜在的汽车残骸造成的许多压力和创伤。

这些必需品可能包括食物和水,毯子和急救箱。救生包可以自行组装,甚至可以在线购买。

在该套件中添加猫砂或一袋豌豆碎石。将轮胎摔落在一组旋转轮胎下面以获得更多牵引力可能会派上用场。

其他预防措施包括在因降雪,天气损坏或事故导致道路封闭的情况下设置第二条旅行路线。

让其他人知道旅行计划也是一种安全的做法。预期的路线和出发/到达时间将有助于救援和紧急服务找到过期或丢失的驾驶员。

最重要的是,在恶劣天气下说“不”旅行可能意味着安全与伤害,甚至生与死之间的区别。

Story by: Reyce Knutson

outdoors@suunews.net

Photos by: Dane Deaner and Erik Mclean on Unsplash

Translated by: Shuotian Lu